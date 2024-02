'Reggaeton Be Gone', el invento anti-reggaetón para neutralizar la música de tu vecino

Roni Bandini es un hombre de Buenos Aires (Argentina) que se despertaba todas las mañanas con el reggaetón de su vecino a todo volumen. Aguantó hasta que un día no pudo más. Este inventor aprovechó sus conocimientos en inteligencia artificial (IA) para crear un dispositivo capaz de detectar música reggaetón y desconectar a través de bluetooth el altavoz desde donde suena.

El nombre de este ingenioso invento es 'Reggaeton Be Gone', cuya traducción es algo así como "que se vaya el reggaetón". Según Bandini, este mecanismo está inspirado en TV-B-Gone, creado hace unos años para apagar televisores a distancia. "Mi propuesta se llama Reggaeton Be Gone y tiene como fin, con suerte apagar y aunque sea molestar al reggaetón que suena en parlantes Bluetooth cercanos", dice su creador entre risas.

Bandini, de 49 años, ha compartido en redes sociales con todos sus seguidores el proceso de cómo hizo este aparato.

"Descargué primero temas representativos, los convertí a mono, bajé la resolución a 16khz, lo subí a la plataforma... si la inferencia supera un nivel de reconocimiento, por ejemplo un 75% de certeza... la máquina envía múltiples peticiones y paquetes al parlante del cual tengo la dirección Mac con el fin de desconectarlo o al menos de interferir el audio".

Los detractares del reggaetón no han tardado en celebrar esta original invención. "Y así un solo hombre le mejoró la calidad de vida a media Latinoamérica", "Merece el Nobel de la Paz", "Dicen que no hay tecnología buena ni mala, pero esta es innegablemente buena", son algunas de las ingeniosas alabanzas de sus seguidores a este aparato totalmente anti-reggaetón.

Sin embargo, Bandini ha aclarado que él no tiene nada contra el género, simplemente no quiere que su vecino lo moleste. Es más, el argentino ante la posibilidad de que su invento sea ilegal por interferir dispositivos ajenos, defiende que "escuchar reggaetón todos los días a las 9 de la mañana" también "debería ser ilegal."

No es el primer invento de este emprendedor tecnológico que ya ha creado otras máquinas con originales y variopintas funcionalidades. Estudió programación y, además de hacer modelado 3D y trabajos con IA, imparte conferencias e incluso le queda tiempo para tocar en una banda de música.

Pero, lo más importante: ¿llegó a funcionar finalmente el invento? "Pared de por medio, el dispositivo no llegó a desconectar su parlante, pero generó suficientes interferencias al punto en que el vecino cambió la ubicación". Aun así, su inventor no tira la toalla: "Definitivamente no es un éxito, pero tampoco una derrota", admite Bandini.

