La predicción de Bill Gates sobre cuál será trabajo del futuro que podría hacerte rico

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha vuelto a lanzar una predicción sobre cuál será el trabajo del futuro. Hace unos meses, Gates reflexionó sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) y cómo podría llegar a repercutir en la sociedad. En un artículo de su blog llamado 'Hands Off The Wheel: The Rules Of The Road Are About To Change', el magnate pronosticó que IA alcanzará un "punto de inflexión" en el desarrollo de vehículos autónomos.

Ahora, en un post en su blog, ha explicado que para hacer dinero y encontrar una profesión con muy buena proyección de futuro es totalmente necesario formarse en IA.

Gates también ha explicado que su trabajo ideal sería uno que estuviera relacionado con la inteligencia artificial, la energía o la biología. En este sentido, ha apuntado que, aunque las carreras relacionadas con la biología son ahora más complejas y tienen más riesgos para poder incorporarse en el mercado laboral, se pueden relacionar de manera fácil con la inteligencia artificial.

Gates ha vuelto a destacar que la inteligencia artificial es un auténtico hito en la historia de la humanidad y está al nivel de otros grandes momentos de la historia como la creación de internet o del ordenador.

Hace pocas semanas, Gate lanzó una alarmante predicción "irreversible" para el futuro del planeta. La Tierra podría cambiar tal y como se conoce si la población no cambia su conducta antes de 2050, según Gates.

De acuerdo con 'El Cronist'a, el informático advierte que si antes de 2050, el planeta no elimina las toneladas de gases de efecto invernadero que produce al año, una gran cantidad de los territorios situados en el hemisferio norte y sur de la Tierra pasarían a ser inhabitables.

Según el medio, Bill Gates se ha apoyado en su teoría con los informes del observatorio NOAA en Hawai, Estados Unidos. Actualmente, el planeta genera 51.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.