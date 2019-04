Internet da paso a la Generación Z, la de los nativos digitales

La denominada Generación Z, que engloba a los jóvenes nacidos entre 1994 y 2009, caracterizados por ser autodidactas, creativos y sobreexpuestos a la información, es la primera en socializarse y educarse con internet porque son nativos digitales. Esta nueva generación representa un cambio mucho más radical que el protagonizado por los 'millennial', término con el que se conoce a las personas pertenecientes a la llamada Generación Y, nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte.

Son datos del informe 'Generación Z: el último salto generacional', presentado por el director de la escuela de negocios Deusto Business School. Iñaki Ortega, y la presidenta de la consultora Atrevia, Nuria Vilanova. Ortega, según se informa en un comunicado, ha afirmado que "nunca antes hubo una generación que se haya educado y socializado con internet en sus bolsillos, eso les hace ser irreverentes con cuestiones hasta ahora sagradas como los padres, los profesores y los jefes, pero a la vez con más capacidad de empatizar, hacer amigos, ser emprendedores precoces e implicados socialmente".

El informe resalta que los miembros de la Generación Z han conformado su personalidad "dentro de una sociedad diversa y en crisis", y que tienen gran capacidad para trabajar en red, con culturas diferentes y en puestos relacionados con la creatividad y la innovación. Entre las preocupaciones de los Jóvenes Z figuran, según el estudio, la de no disponer de un empleo acorde a su personalidad, no tener oportunidades de crecimiento profesional o no alcanzar las metas en su carrera. En este contexto, se deduce que se vincularán más a proyectos, por lo que en el futuro se generará una gran red de trabajos autónomos que, enlazados entre sí, permitirán acometer iniciativas de gran alcance.

Entre las oportunidades que brindan los entornos colaborativos digitales, señala el informe, se encuentra la 'gig economy', que refleja el paso de una economía donde el trabajo era estable, por cuenta ajena y para un solo empleador, a otra en la que éste tiende a ser temporal, autónomo y para varios empleadores a lo largo de la trayectoria profesional. Además, se precisa, son consumidores de iniciativas nacidas en el marco de la economía colaborativa, un fenómeno que esta generación entiende, apoya y acepta como algo natural.