Ibai Llanos bate un récord en Twitch superando 1,5 millones de espectadores en los combates de 'La Velada del año'

Ibai Llanos es todo un furor en las redes. Lo que toca lo convierte en oro y cada día son más los jóvenes y no tan jóvenes quienes le siguen e interactúan con él en las plataformas como Twitch.

Ayer el streamer originario de Bilbao volvió a batir un récord en la ya mencionada plataforma de Twitch. 'La Velada del año' fue emitida ayer y se trataba de un evento de boxeo organizado por él mismo donde seis influencias se veían las caras subidos a un ring.

Antes de comenzar los combates ya había superado el millón de espectadores. La retransmisión llegó a tener a 1,5 millones de personas simultáneamente. Es más, el número de espectadores ha sido tan elevado que antes de comenzar los combates la plataforma ha colapsado y ha sido Ibai quien ha pedido disculpas en la red de Twitter diciendo "creo que Twitch está petando. Si os va mal refrescad con F5. En teoría no es problema de realización, va todo de 10 pero los servers están petando. Twitch ayudarnos por favor gracias".

La hora prevista de comienzo era a las 19:00 y los meses de espera han hecho que sus seguidores desearan que llegara el momento, por lo que antes de comenzar la retransmisión ya había más de 600.000 personas esperando para ver la velada de boxeo.

Pero, ¿por qué Ibai organiza combates?

Los streamers que se pelearon en el ring en la noche de ayer fueron Future contra Torete, Viruzz contra Jagger y la joya de la noche, Reven contra ElMillor.

En el primero de los combate, Torete venció a Future en el segundo round y por un KO técnico. Future desde el principio estaba por debajo y cuando se tambaleaba sobre el ring sin dar respuestas, el árbitro dio la victoria a Torete.

En el caso de Viruzz VS Jagger, este segundo se llevó la victoria. Tras 3 rounds de espectáculo solo pudo declarar: "Me lo he pasado muy bien. Solo tengo buenas palabras para Viruzz, me lo ha puesto difícil". Y el combate de Reven y ElMillor finalizó pasadas las 23:00 de la noche. Reven consiguió la victoria tras cinco asaltos y este triunfo se decidió por puntos a favor de uno de los amigos íntimos de Ibai.

¿Cuándo pelea Ibai?

Haber conseguido más de un millón de espectadores no solamente trae repercusiones buenas. El streamer aseguró que si conseguía superar esa cifra, sería él mismo quien pelearía.

Ya antes incluso de acabar la batalla, fue el propio Ibai que tras ver ese gran número en su cuenta de Twitch dio la cara en redes y anunció que pelearía el 26 de mayo de 2022.