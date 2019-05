Google Play podrá usarse en los dispositivos Huawei

Google, el gigante tecnológico del que dependen los sistemas operativos android y que ha anunciado su ruptura con los dispositivos Huawei, anuncia que los usuarios podrán seguir usando la tienda de aplicaciones Google Play y su protector frente a aplicaciones malignas Google Play Protect.

Sin embargo, Google no suministrará ni sus componentes ni su software al fabricante chino. Esta ruptura implica que android no podrá ser actualizado en ninguno de los dispositivos Huawei, a no ser que se haga mediante licencias de código abierto. Por lo que el uso cotidiano de los miles de móviles Huawei que tienen miles de usuarios en España se verá afectado.

Este divorcio ha sido forzado por la prohibición por parte del gobierno americano de colaborar con empresas que supongan una 'amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos'. Una 'lista negra' en la que el fabricante acaba de entrar en un contexto de plena batalla comercial entre la potencia americana y China.

Por su parte, Huawei ha prometido que seguirá incorporando actualizaciones posventa en todos sus dispositivos, tanto en los que ya vendidos como en los que están por vender, contribuyendo a construir un "ecosistema de software seguro y sostenible" para sus usuarios.

También te puede interesar...

Huawei lanza un mensaje de tranquilidad: "seguirá actualizando equipos"

Apple alerta de que "una amplia gama" de sus productos podrían verse afectados por los aranceles de EEUU a China