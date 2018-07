Google admite que sus gafas "podrían causar problemas de visión"

HAN HABILITADO SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES

La compañía de Mountain View ha admitido que el dispositivo no es apto para todo el mundo y "podría causar problemas de visión". Asimismo, Google hace hincapié en que sus gafas no son indestructibles, aunque son "robustas, cómodas y creadas para servir a la vida diaria". Además, el dispositivo tampoco es recomendable para aquellos que hayan sido operados por láser ni para los menores de 13 años. La compañía insta a los propietarios del dispositivo a no usarlas donde "aquellos que estén alrededor puedan no querer ser fotografiados".