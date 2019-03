La Fórmula 1 más clásica y actual se hace videojuego con F1 2013

Amanecía en Madrid cuando despegaba el avión que nos llevaba rumbo a Londres comenzaba. Tocaba ir a las islas, a Gran Bretaña. Tocaba cambiar el calor infernal de la capital de España por el fresco clima de una ciudad cuyo termómetro marcaba unos 14 grados cuando tomamos tierra. Tras casi una hora de taxi desde Heathrow hasta el centro londinense, por fin pudimos ponernos a los mandos del nuevo F1 2013. Por fin pudimos probar la nueva edición del videojuego de la Fórmula 1.

Videojuego que se está convirtiendo en todo un clásico de los meses de septiembre, en todo un clásico de nuestras Xbox 360, PS3 y PC. También pretende ser un clásico este 2013 en dichas plataformas, sólo en dichas plataformas. Y clásicos también fueron algunos de los monoplazas que pudimos probar en la demostración que hizo Codemasters de su simulador de la mayor competición del motor del mundo.

Porque no sólo de Red Bull, no sólo de Ferrari, de Lotus, de Mercedes y McLaren vivirá un juego que cuenta con la licencia oficial de pilotos, pistas y escuderías presentes en el Mundial 2013. No sólo podremos conducir el RB9 o el F138 sobre Spa, sobre Monza o sobre Montmeló, sino que también podremos ponernos al volante de auténticos coches clásicos, de auténticas pistas clásicas y de auténticos pilotos que han sido y son leyenda en este deporte.

Lo clásico se pone de moda

Así que, y sobre el circuito de Jerez, había que probar cómo se comportaban coches clásicos como el Williams de comienzos de los 90, o el Lotus de los 80, con variadas cámadas que van desde la situada en el cockpit a otras en las que sí vemos el monoplaza completo mientras damos trazada tras trazada para competir contra nuestro crono y nuestro fantasma en la búsqueda del mejor tiempo.

Algo que cuesta, porque incluso los coches clásicos tienen ese alto componente de simulador que ha caracterizado siempre a la ya mítica saga de conducción de Codemasters. Los monoplazas legendarios tienen su propio comportamiento en pista, sus propias características. Su propia velocidad punta y su forma de girar en cada curva, proporcionando una sensación realista y exigente en la que todo fallo se penaliza con una excursión por el exterior del asfalto.

Asfalto sobre los que los monoplazas de 2013 también obligarán a todos los que se pongan en sus volantes a dar lo máximo de cada uno. Una frenada tardía y contra el muro; una frenada adelantada y tiempo que se pierde. Una trazada incorrecta, derrape... y contra el muro. Hasta el más mínimo detalle habrá que tener en cuenta para levantar el Mundial en el nuevo F1 2013.

Dos ediciones; un juego

Y hasta el más mínimo detalle quiere cuidar Codemasters para ofrecer la experiencia definitiva de la Fórmula 1 en esta generación, en PS3 y en Xbox 360, y también en PC. Una experiencia que vendrá en dos ediciones, las cuales ya están disponibles para reservar. La edición normal, que contendrá el juego original, obviamente, y también incluirá pilotos como Nigel Mansee, Mario Andretti y Gerhard Berger, cinco coches míticos de los 80, y los circuitos de Jerez y de Brands Hatch.

Pero la joya de la corona será la llamada 'Edición Clásica', o 'Classic Edition' en inglés. Esta edición incluirá todo lo que viene en la edición normal más pilotos de los 90 como Alain Prost, David Coulthard, Jacques Villeneuve y Eddie Irvine, además de seis coches míticos y los circuitos de Imola y de Estoril, procedentes de los GP de San Marino y de Portugal respectivamente.

No serán las únicas novedades que este F1 2013 traiga con respecto a su antecesor. Porque Codemasters, aparte de mejorar el apartado visual del juego, ha prometido que habrá mejoras en la Inteligencia Artificial de nuestros rivales de la máquina para que cada adelantamiento sea un completo reto y el regreso de los favoritos de los fans. Además, se podrá guardar en mitad de las carreras en caso de que el jugador opte por vivir una carrera completa, de esas de 70 vueltas que duran dos horas.

A esperar hasta otoño

Todo eso, unido a un buen aperitivo, fue lo que pudimos ver y probar en la presentación del F1 2013 en Londres hasta nuestro regreso a Madrid. Para seguir probando el juego, y disfrutarlo en la máquina que cada uno tenga, bien PS3, Xbox 360 o PC, habrá que esperar un poco más todavía. Habrá que esperar al otoño y, a falta de confirmación oficial del mes por parte de la compañía, posiblemente haya que esperar a finales de septiembre.