Un español de 22 años descifra el código usado en un mensaje de la II Guerra Mundial

Después de tres años de investigación y una inversión de 1,5 millones de euros, Dídac Sánchez ha creado un nuevo software de seguridad denominado 4YEO (ForYourEyesOnly), basado en la estructura del código encriptado no descifrado hasta el momento, que se comercializará a finales de 2016 y permitirá encriptar cualquier texto o documento, emails, conversaciones por WhatsApp, Messenger, SMS, Skype y Telegram, así como llamadas telefónicas.



Para demostrar la inviolabilidad del sistema que utiliza el programa 4YEO basado en este código utilizado por los británicos y la resistencia francesa, Dídac Sánchez ha publicado un mensaje de idéntica estructura en su página web (http://www.4yeosoftware.com), desde donde ofrece 25.000 euros a quien consiga descifrarlo. Las bases del concurso están depositadas ante la notaria de Barcelona Francisca Aloy Martorell y el plazo para su resolución se inicia el 1 de septiembre y expira el 31 de diciembre de 2015.

"Hasta ahora los servicios de inteligencia no habían podido descifrar el código de este mensaje porque carecían de la palabra clave, el libro de códigos y el método utilizado para la encriptación. Tras conseguir descifrar el método utilizado, he desarrollado un software que creo es de los más seguros del mundo, puesto que he adaptado el código británico a la seguridad de datos que precisan hoy las nuevas tecnologías", explica Dídac Sánchez.



En 1982 David Martin, un ciudadano de Surrey (Reino Unido), reformó su vivienda y encontró en el conducto de su chimenea el esqueleto de una paloma mensajera, catalogada como 40TW194, que llevaba una cápsula roja sujeta a la pata. El tubo contenía un mensaje cifrado que estaba escrito en un fino papel de cigarrillo. Contiene 27 códigos, cada uno de ellos de cinco letras o números, y la firma el supuesto Sargento W. Stot.

Iba dirigido a X02 (supuestamente el Bomber Command), y se cree que pertenece a las fechas del 'Día D', cuando se realizó el desembarco en Normandía (6 de Junio de 1944). Durante dicha jornada, Winston Churchill había decretado silencio absoluto de radios y se utilizaron palomas mensajeras en muchos de los mensajes enviados al centro de inteligencia de Bletchley Park (precedente del actual GCHQ), donde trabajaba el matemático Alan Turing, principal artífice del desencriptado de los códigos nazis elaborados por la máquina 'Enigma'. Esta base se encontraba a sólo cinco millas de la vivienda de Martin.



De origen muy humilde, Dídac Sánchez nació en el barrio del Raval de Barcelona en una familia desestructurada. Durante cuatro años estuvo en un centro de acogida municipal junto a sus dos hermanas después de que la Generalitat retirara a sus padres la custodia de todos sus hijos.

En este complejo entramado social, sin estudios reglados y sólo confiando en su tesón emprendedor, Dídac Sánchez salió a los 18 años de edad del centro de acogida y empezó a trabajar como mensajero y haciendo fotocopias en una correduría de seguros, reparando ordenadores y creando páginas web.

En sólo cuatro años Dídac Sánchez (http://www.didacsanchez.com) ha creado el grupo empresarial Legisdalia (http://www.legisdalia.com), presente en 5 países y que facturó 32 millones de euros en 2014 con una previsión de 50 millones en 2015. Su actividad empresarial abarca cinco áreas de negocio: Sanidad, Internet, Jurídica, Comunicación y Música. 4YEO es su nueva empresa de criptoanálisis para la monitorización, intercepción y descifrado de datos en el entorno empresarial y entre particulares.