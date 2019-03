España estrena los primeros aviones no tripulados

El Instituto nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, ha creado un avión no tripulado capaz de volar a más de 700km/h. Su misión es la de vigilar zonas marítimas y fronterizas. Sobrevuela dichas zonas y acaba aterrizando en el agua para su posterior recuperación.

DIANA no es el primer avión tripulado como tal, ya se creó otro en los años 90, SIVA, con múltiples aplicaciones como el control de incendios, pasos fronterizos,m rescates o ayuda humanitaria.

Una vez que el INTA ha sido capaz de crear con éxito los drones, aviones no tripulados, ya está trabajando en otros que sean capaces de vigilar las lineas de alta tensión y los puntos conflictivos de estas, los oleoductos, etc. Todo ello esta facilitado para ahorrar gastos y no poner en peligro la vida de los pilotos, a que, todas estas acciones se pueden relizar con aviones tripulados. Francia y Brasil ya han solicitado drones a España.