La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está preparando y probando una serie de mejoras que atienden a todas las necesidades y demandas de los usuarios, con las que facilitarán su uso y les distinguirán de sus competidores.

WABetaInfo, plataforma que ofrece noticias sobre WhatsApp para iOS, Android y Windows, ha sido quién ha revelado algunas de las novedades que se hallan en fase de prueba y que podrían llegar a implantarse en las próximas actualizaciones de la aplicación durante el año 2020.

Desde su lanzamiento en 2009, la aplicación no ha parado de perfeccionar su sistema. Ejemplo de ello ha sido la implementación de poder realizar videollamadas de hasta ocho personas, una de las novedades más exitosas llevadas a cabo después de que Facebook comprase definitivamente WhatsApp. Ahora, la ‘app’ pretende ofrecer nuevas mejoras que te detallamos a continuación:

Monitorización del almacenamiento

Aquellas personas que acumulen una gran cantidad de contenido en los ‘chats’, serán los más beneficiados por esta actualización que permitirá gestionar y filtrar todos los archivos por tamaño.

Vaciar chats

En muchas ocasiones el espacio de nuestro dispositivo no es suficiente y nos vemos obligados a hacer limpieza y eliminar contenido que no queremos. Algo que hasta el momento nos podía ocurrir al ‘vaciar un chat’, con el que se nos eliminaban todas las conversaciones del chat seleccionado. Sin embargo, con la nueva mejora esto ya no será así y los mensajes que seleccionemos como favoritos no se destruirán.

Hacer transferencias

Whatsapp incluirá entre sus servicios la posibilidad de realizar transferencias entre contactos. Según explica WABetaInfo, esta opción ya se está implementando en la India con ‘WhatsApp Payments’.

Colores modo oscuro

La aplicación permite cambiar el interfaz a modo oscuro, con lo que busca mejorar la calidad de visión en la oscuridad. En este sentido, los colores como por ejemplo las nubes de envío disminuirán los tonos y los colores pasarán a ser todos más oscuros.

Búsqueda en Internet por imagen

Si un contacto nos envía una imagen, la aplicación nos permitirá buscarla en Internet. Pero al hacer la búsqueda, la imagen se subiría directamente a Google.

Buscar mensaje por fecha

Encontrar un mensaje en los chats puede convertirse en una tarea complicada cuando las conversaciones son muy largas. La nueva actualización permitiría facilitar la búsqueda concretando la fecha en la que se realizó el envío.