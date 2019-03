Basagoiti se despide de todos salvo EH Bildu, a la que pide diga adiós a ETA

Basagoiti ha comparecido por última vez como parlamentario vasco en la sala de prensa de la Cámara autonómica, ya que tiene previsto entregar hoy su acta de diputado, una vez que ya ha sido sustituido por Arantza Quiroga en la presidencia del PP vasco.

El ya ex presidente del PP vasco abandona la política para iniciar una nueva vida junto a su familia en México, donde trabajará en el Banco Santander. Tras 18 años como cargo público, Basagoiti ha asistido hoy a su último pleno en el Parlamento Vasco, durante el cual dirigentes de distintos partidos han aprovechado para despedirse de él, gesto que ha correspondido y ha agradecido de manera pública y personal.

Basagoiti ha querido hacerlo desde la sala de prensa de la Cámara, desde donde ha deseado suerte a todos los "partidos democráticos", así como al Gobierno Vasco y al lehendakari, Iñigo Urkullu, porque "si le va bien a él le irá bien a Euskadi". Ha opinado que los representantes políticos que se quedan "merecen un aplauso" porque "siguen exponiéndose, arriesgándose y dando la cara en condiciones muy difíciles". Tras manifestar su plena confianza en que la nueva presidenta de su partido, Arantza Quiroga, vaya a dirigirlo "de manera brillante y con una postura clara e inteligente", Basagoiti ha precisado que su despedida no se extiende a los dirigentes de EH Bildu.

"De quien se tienen que despedir los de EH Bildu es de ETA. En Ondarroa demostraron que siguen muy cerca (de ETA). No sé si tienen el teléfono de la consejera de Seguridad (tal y como aseguraba ayer Laura Mintegi a los ertzainas desplazados a Ondarroa), pero el de la banda sí que lo tienen. Mientras no se despidan de ETA no les trataré de forma normal", ha subrayado. Preguntado por los peores y los mejores momentos en su vida política ha elegido dos.

El mejor, para Basagoiti, fue el acuerdo con los socialistas que aupó a Patxi López a la Lehendakaritza durante la pasada legislatura. "Fue un cambio histórico que se podría haber hecho mejor por parte de quien lo gestionaba. Me ha tocado apoyar a un gobierno por el cambio de Euskadi y lo volvería a repetir a día de hoy", ha señalado.

El peor y el "más triste", una vez más relacionado con la izquierda abertzale, lo vivió cuando se produjo la vuelta de ésta a las instituciones tras la legalización de Bildu que, a su juicio, "sigue justificando lo injustificable". "Ha sido un tiempo intenso en la Cámara vasca", ha asumido Basagoiti, quien ha destacado también los consensos que ha alcanzado su partido con el Gobierno del PNV en determinadas materias.

"Puedo decir que nunca en toda mi vida, ni de concejal en Bilbao ni como parlamentario he faltado a un pleno por ninguna causa. Me voy de la política creyendo que he cumplido el deber con los ciudadanos que me dieron su respaldo", ha planteado. También se ha despedido de los periodistas a los que ha recordado que "siempre" les ha atendido y que "nunca" ha dejado una pregunta sin responder. Basagoiti ha terminado su última comparecencia como parlamentario con un "que les vaya bonito" dirigido a periodistas y representantes políticos, expresión coloquial utilizada en México para desear buena suerte.