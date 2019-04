Barcelona celebra el primer campeonato mundial de videojuegos on-line

Empieza la competición, que por primera vez reúne en España a los grandes talentos nacionales e internacionales del deporte electrónico. En el ambiente se respiran nervios y mucha concentración.

Uno de los videojuegos estrella de este año es "The League of the Legend".

En la competición participan dos equipos de cinco jugadores, donde cada no tiene un papel y una función determinada. Puede parecer una tarea sencilla u ociosa, pero detrás de cada partida hay muchas horas de trabajo, constancia y dedicación.

Muchos de los jugadores entrenan unas siete horas diarias, seis dias a la semana. Aunque no sólo hay jugadores, detrás también hay un equipo de entrenadores y psicólogos. E incluso presentadores y comentaristas que narran las jugadas.

Es el primer deporte de masa que ha nacido de un entorno digital. El mercado de los videojuegos cuenta con más de doscientos millones de seguidores en todo el mundo y no deja de crecer.

En el año 2015 la industria de los videojuegos ganó trescientos millones de dólares, y se espera llegar al millón de euros. Los ganadores podrán alzar el glorioso trofeo que los acredita como vencedores, aparte de premios de hasta 75.000 euros.