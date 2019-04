Australia y Japón los primeros países del mundo en tener el iPhone 7

El iPhone 7, la última versión del teléfono inteligente de Apple, comenzó a venderse este viernes en Australia, uno de los primeros en el mundo, junto a Japón, con unos 200 fanáticos haciendo cola durante 48 horas en Sídney.

Apple anunció este jueves que no vendería este viernes los iPhone 7 Plus, el modelo de lujo y más avanzado de su nuevo dispositivo, y el iPhone 7 Jet Black (en color negro azabache) no estará disponible en sus establecimientos porque sus existencias iniciales se agotaron por las reservas hechas en la web oficial.

El anuncio contrarió a los australianos como Marcus Barsoum, quien esperaba adquirir el IPhone 7 Plus Jet Black y estaba desde la mañana del miércoles, junto a tres amigos, en la primera posición de una larga cola a las afueras de la tienda de Apple Store en el centro de Sídney, según el portal de noticias news.com.au.

Barsoum, conocido en las tiendas de Apple por estar desde hace dos años en los 15 primeros puestos para adquirir los nuevos teléfonos inteligentes, y sus amigos recibieron durante la espera ofertas de hasta de 1.879 dólares (1.670 euros) por su puesto.

El iPhone 7, que fue presentado el pasado 7 de septiembre por el consejero delegado de Apple, Tim Cook, llega hoy a los establecimientos de más de 25 países.

La nueva generación de iPhone suprime el puerto jack, el que ofrecía la conexión de auriculares y micrófonos con cable, una novedad que, según Apple, permitió desarrollar un terminal resistente al agua (durante 30 minutos como máximo y a una profundidad de 1 metro) y con más batería.

Dependiendo del país, los precios del iPhone 7 oscilarán entre los 577 y 755 euros y los del 7 Plus, entre los 684 y los 861 euros.