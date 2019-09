La foto de perfil de WhatsApp es como nuestro DNI, algo que no todo el mundo queremos que vea. A veces ni siquiera todos los contactos que tenemos en nuestra agenda. Y aunque la red social todavía no nos da la posibilidad de limitar la visión de la foto a algunos de nuestros contactos, hay un truco a través del cual podemos hacerlo.

El proceso es bien sencillo: vamos a la parte de 'Ajustes'. Allí pinchamos en la pestaña de 'Privacidad'. Una vez dentro nos metemos en foto de perfil, y en este apartado tendremos que pinchar donde pone 'Mis contactos'.

1º paso para ocultar foto de perfil de whatsapp | Antena 3 2º paso para limitar quien puede ver mi foto en whatsapp | Antena 3

Una vez hecho esto tendremos que ir a nuestra agenda de contactos. Allí borraremos a quien no queramos que vea nuestra foto. Entonces, al no aparecer entre nuestros contactos, ya no podrá ver la imagen que tenemos en nuestro perfil.