Una víctima de la inquiokupación se viste de presa para protestar: "Tiene una minusvalía del 91%, pero la casa es un 3º sin ascensor"

En los últimos meses hemos conocidos bastantes casos de okupación. El último, el que nos cuenta una persona que forma parte de la plataforma 'Afectados por la Okupación' en relación a una inquilina morosa. "Mi gran problema es una inquilina morosa. 27 meses y una deuda de 13.000 euros". La situación ha llegado a tal punto que necesita tomar ansiolíticos y este martes se manifestará simulando estar presa en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar.

Nos cuenta que los Servicios Sociales no le han dado respuestas ni posibles alternativas hasta el momento: "Servicios sociales en todo este tiempo no ha hecho nada", aunque hace poco le ofrecieron lo siguiente: "a excepción de la semana pasada que le han ofrecido alternativa habitacional, pero ella no contesta al teléfono".

La okupa presenta una minusvalía del 91%, "pero no solicita ayuda asistencial, conduce y mi vivienda es el tercero sin ascensor", nos explica esta mujer que forma parte de la plataforma 'Afectados por la Okupación'. Ella es clara, la situación le supera: "no puedo más. Esto me está afectando a mi salud física y psicológica, teniendo que tomar ansiolíticos", reconoce.

Explica que este alquiler "es para completar mi pensión de viudedad de 627 euros" y que, además, "me he tenido que declarar vulnerable", aunque "después de cuatro meses, aún no me la han aceptado".

Va a protestar

Ante este suceso límite que vive cada día, ha decidido manifestarse. Nos explica que "por todo esto voy a hacer una protesta el próximo 9 de mayo a las nueve de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar".

Otros sucesos de okupación

Uno de los últimos sucesos que hemos podido conocer relacionados con la okupación es el de unos okupas que llevan una década viviendo en dos bloques de pisos de un céntrico barrio de Barcelona. Lo que ocurre es que cada vez son más violentos. Ya no solo molestan con ruidos y fiestas durante todo el día, sino que los vecinos aseguran que temen por sus vidas, sobre todo, por lo que ha ocurrido este fin de semana.

Es sábado por la noche en el barrio de la Bonanova. De repente, aparece un encapuchado. En un tono amenazante le dice a los viandantes: "¿Qué miráis?" mientras que en la mano porta una botella de cristal. No está solo, pues hay más con barras de hierro, uno con un hacha, cuchillos y empiezan a perseguir a todo el mundo.

Los vecinos vivieron una noche de "pánico". "Hemos recogido ya casi 2000 firmas con quejas y nadie nos escucha, ni hacen nada", aseguran.