La veterinaria ambulante: "Puede hacer 400km en un día para operar"

Andrea Rodríguez vive en Ourense y es veterinaria, por encima de todo. “Mi pasión por los animales viene desde pequeñita, crecí en un entorno rural, rodeada de animales. Al animal que aparecía abandonado siempre quería darle de comer, ayudarle, y si no me lo quedaba yo le buscaba un hogar”, confiesa en entusiasmo. Ahora sus recuerdos son la realidad de su día a día.

Con el paso de los años se ha convertido en una cirujana ambulante. “No tengo un lugar físico, voy donde me necesitan”, dice. Y, a su corta edad, se desplaza allá donde se precisa de su mano.

Cursó la carrera en Lugo, trabajó en Cáceres, Tenerife, Barcelona y, de nuevo, Galicia. “En la última clínica que estuve trabajando me dieron la oportunidad de formarme en cirugía, con un posgrado en Barcelona, al tiempo que estaba trabajando” et voilà, se ha convertido en una de las pocas especialistas de esta materia en el noroeste peninsular.

Ahora recorre cada rincón en el que se la necesita. Lo suyo es pasional y la respuesta de las clínicas con las que colabora ayuda a paliar los miedo iniciales. “Estoy muy contenta, orgullosa. Tenía cierto temor cuando me decidí a hacerme autónoma pero no me arrepiento”, sentencia.

Con algún centro trabaja “24 horas al día y todos días de la semana”, lo que le obliga a estar pendiente del teléfono en todo momento. “El lugar con el que colaboro más lejano es Ferrol, a 190 kilómetros”, y eso supone unos casi 400 cuando quiere regresar a casa pero eso no importa. “Les ofrezco la posibilidad de desplazarme y las clínicas dan una mayor comodidad al cliente, a las mascotas, porque un animal enfermo desplazado supone un riesgo…” Y eso es lo suyo: cuidar de los animales. Pura vocación

Sus mascotas, las que tiene en casa, son seres “abandonados”, no repara en subirse al coche para ayudar a otros y, aunque admite que la sociedad “cada vez está más comprometida con el cuidado de los animales”, sigue faltando trabajo por hacer. La amante de estos pequeños seres de cuatro patas a la que no importa el desplazamiento, está “en constante formación” y agradece cada gesto de los medios, para que se conozca cómo se trabaja, porque “salvar una vida siempre reconforta”.

Andrea tiene sus redes sociales al servicio de todos. Por si quieren echar un ojo, tomen nota en Instagram: @cirugiaveterinaria.ambulante. Es una profesional itinerante y una apasionada de los animales. La cirujana ambulante va allá donde se la necesite.

