Vecinos realojados en hoteles tras el incendio en Valencia: "Lo perdimos todo; he venido en pijama"

Las llamas del incendio devoraron en cuestión de minutos un bloque de viviendas en el barrio de Campanar, en Valencia, durante la tarde del jueves. Los vecinos que vivían allí apenas tuvieron tiempo de sacar nada. Lo han perdido todo.

Las 137 viviendas ardieron. La mayoría ha pasado la noche en casas de familiares y amigos. Pero algunos han dormido en un hotel habilitado para ello. El Ayuntamiento de Valencia ha habilitado autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para trasladar a los vecinos de los edificios afectados a los hoteles.

El director del Hotel SH Valencia Palace, Javier Vallés, donde se alojan provisionalmente más de una treintena de personas asegura que, ante este momento "dramático" que están viviendo los afectados del incendio, tratará de hacer "la vida lo más fácil posible dentro de la catástrofe".

"Salí en toalla... me estaba duchando y lo perdimos todo", cuenta una de las afectadas. "He venido en pijama", dice otro señor a las puertas del hotel. Son relatos estremecedores. Muchos vecinos dejaron allí la documentación, salieron con lo puesto. "No hemos podido dormir nada, el teléfono sonaba". "Habrá gente que se ha quedado allí...", añade otra mujer.

Los vecinos comenzaron a llegar al hotel sobre la 22.00 horas hasta las 02.00 horas, cuando llegó el último. "La situación era dramática, la verdad, con las caras y con cómo venían... Sé que el Ayuntamiento puso los psicólogos a disposición y yo creo que les ha aliviado bastante", ha apuntado.

El número de fallecidos sube a 10

El número de muertos tras el incendio en un edificio de viviendas en Valencia asciende a 10 víctimas, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

De la lista de personas que figuraban como desaparecidas (14), se ha podido localizar con vida a cuatro, mientras que se han confirmado diez fallecimientos.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia ha abierto diligencias previas para investigar las causas del incendio y ha decretado el secreto de las actuaciones a fin de "proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com