Los vecinos de Madrid que viven rodeados de ratas, basura y aguas fecales: "Es una casa del terror"

El olor impregna las calles de este vecindario del barrio de Caño Roto, en Madrid. Y es que aquí, la falta de mantenimiento de las tuberías, así como la mala canalización, están destruyendo las casas de los vecinos. Un problema que, además, conlleva la presencia de ratas.

"Yo estoy en una casa del terror, esto es una bomba que algún día va a explotar"

Carmen es una de las afectadas. Ella vive en un bajo y su situación es crítica. "Yo estoy en una casa del terror, esto es una bomba que algún día va a explotar", cuenta Carmen. Detrás de sus espejos se esconden paredes rotas y humedades que arrasan toda la habitación. Una realidad que provoca que "la ropa de mis hijos no puedo guardarla en el armario porque huele a humedad y en el colegio se ríen de ellos", asegura.

En la cocina, además, tiene que tener las luces del techo rodeadas con cinta adhesiva. ¿El motivo? "Estoy cocinando y escucho cómo corren las ratas".

Este no es un problema aislado, sino que es una situación general en todo el barrio. Bajo un gran bloque de edificios, desde un agujero, se puede ver el estado de las tuberías. Por aquí corren cascadas de aguas fecales, basura y roedores. Y los vecinos ya no aguantan más: "Yo no puedo abrir las ventanas porque se me cuelan las ratas", "un día nos vamos a morir del olor" o "si esperas el ascensor, vomitas" son algunas de sus quejas.

Tienen que pagar facturas desorbitadas

Parte de estas viviendas pertenecen a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, mientras que la otra parte es de particulares. En estos últimos años, no han encontrado ninguna solución, pero eso no ha impedido que, mientras tanto, tengan que seguir pagando facturas desorbitadas. "Hemos pagado 22.000 euros por el agua", explican.

"La zona está degradada, tanto en las edificaciones como en la dejadez de las zonas públicas"

La casa de Noelia ha tenido que ser derruida, ya que "la declararon ruina inminente", como ella misma explica. Mientras reformaba su nuevo hogar se dio cuenta de los fallos estructurales, y ahora lo que era su vivienda es un solar vacío. "La zona está degradada, tanto en las edificaciones como en la dejadez de las zonas públicas", añade.

Por las calles de Caño Roto, más vecinos afectados explican su situación: "He pagado casi 4000 euros de impermeabilización porque el Canal de Isabel II no se hizo cargo", declara uno de ellos. "Hacen un parche y se marchan, esto es una chapuza", sentencia otro.

Es por eso que piden que se les declare 'zona degradada' para así poder beneficiarse de las ayudas antes de que su barrio se venga abajo.