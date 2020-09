Negacionistas del coronavirus se manifiestan sin mascarillas en el Parque Ciutadella (Barcelona)

Una multitud de negacionistas del coronavirus se han manifestado en la tarde de este martes en el Parque Ciutadella de Barcelona. Muchos de los asistentes a la concentración no llevaban la mascarilla para evitar nuevos contagios de coronavirus, obligatoria independientemente de si se puede o no mantener la distancia de seguridad.

La organizadores han convocado esta protesta para "cuestionar la gestión de la pandemia y las medidas que restringen sus libertades". Algunos negacionistas han portado carteles en los que se podía leer mensajes que decían "no podría mirar a mis hijos a los ojos y decirles que ellos viven así porque yo no me animé a luchar" o "el virus más peligros: la ignorancia".

La concentración ha tenido lugar en la tarde de este sábado en la ciudad condal, día en el que Cataluña ha notificado 1.360 nuevos casos de coronavuirus y nueve fallecidos, acumulando un total de 144.980 positivos desde el inicio de la pandemia, según informó la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web.