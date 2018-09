Un vigilia en un teatro madrileño pide la libertad de Willy Toledo, que hoy declarará ante el juez

Un centenar de personas se ha congregado la madrugada de este jueves en el Teatro del Barrio para reclamar la libertad del actor Willy Toledo, que ha sido detenido en las inmediaciones de su domicilio por no acudir a declarar ante la justicia tras la denuncia de Abogados Cristianos y de la Fiscalía. Las 130 localidades del céntrico teatro madrileño se han llenado en un acto por la libertad de expresión al que iba a acudir Toledo antes de ser detenido a las 15.00 horas de este mismo miércoles.

Los organizadores del acto han tenido que habilitar dos turnos para poder congregar a todas las personas que se han dado cita en el lugar, debido al limitado aforo. La propia organización del teatro ha explicado que, pese a la detención, el acto se ha mantenido porque va más allá de la defensa personal del actor. "Es un acto en pro de la libertad de expresión: no es lo mismo insultar que delinquir. Alguno puede no estar de acuerdo con las formas de Willy, pero de ahí a que sea un delito hay una diferencia", han asegurado.

Al acto, en el que se ha reivindicado la libertad de expresión y la libertad de Toledo, han acudido militantes del Partido Comunista, el actor Pepe Viyuela, la escritora Lucía Etxeberria, el político de Izquierda Unida Willy Meyer y Antonia Abalos, una de las tres imputadas por portar una vagina de plástico de un par de metros de altura a modo de virgen. La propia Abalos ha denunciado ante los medios que Toledo "esté preso": "Podríamos ser nosotras mismas, porque estamos imputadas, porque hemos vivido una persecución hacia nuestras maneras de pensar. Nos duele mucho por el compañero, por Willy", ha lamentado.

Por el escenario también ha pasado el abogado de Willy Toledo, Endika Zulueta, que ha denunciado en la madrugada de este miércoles que la Policía no le ha permitido hablar con su cliente. "He estado desde las 20.30 horas hasta las 23.00 en la Comisaría y no me lo han permitido. Me parece inaudito", ha asegurado.