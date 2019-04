Un colegio gallego usa una perra para enseñar a leer a los niños

En un colegio de Fene, en La Coruña, los niños aprenden a leer leyendo cuentos a Nora, una perrita adiestrada para eso. Si ellos se equivocan en la lectura, Nora levanta una pata o mueve la cabeza. El proyecto funciona.

Los niños del colegio en el que se desarrolla este proyecto educativo de iniciación a la lectura dicen que Nora es una compañera ideal. Les escucha a todos sin problemas.

Nora tiene cinco años y es uno más en este colegio de Fene. A primera hora de la mañana va por las aulas recogiendo a los niños para iniciar la lectura.

Los niños ven que es alguien que no te juzga, que si te equivocas no pasa nada. Guiada siempre por su adiestradora, no se despista ni un segundo. Cuando el niño se equivoca levanta la patita y cuando no lo entiende, los niños aseguran que se lo vuelven a explicar.

Su colaboración es clave para los niños que les cuesta un poco leer o para los que tienen falta de seguridad en sí mismos que aprecian que todo cambia cuando le leen a Nora.

A veces lo único que se necesita es a alguien dispuesto, simplemente, a escuchar.