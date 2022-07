Twitter sufre una caída generalizada a nivel mundial

La red social Twitter ha sufrido este jueves una nueva caída generalizada sobre las 14:00 horas. Algunos usuarios podían entrar en sus cuentas y ver su 'timeline', aunque al entrar a los tweets, se daban cuenta de que la red social del pájaro azul estaba caída. Otros usuarios ni siquiera han podido ver su 'timeline', se les ha enviado directamente a la página de inicio de sesión.

La página web DownDetector -encargada de saber y reportar cuándo las páginas dejan de funcionar- avisan que la red social ha dejado de funcionar. Después de estar unos 40 minutos caída, Twitter ha vuelto al funcionamiento en torno a las 14:39 horas. Los problemas también se han manifestado en la herramienta complementaria TweetDeck.

En la web 'Is the Service Down' aparece que países como España, Francia, Estados Unidos, México, India o Japón se encuentran entre los más afectados por la caída generalizada.

A los tribunales la retirada de Musk

La caída de Twitter llega con la noticia de la retirada de compra del multimillonario Elon Musk. La situación ahora se encuentra en los tribunales. En primera instancia, Twitter parte con ventaja en la batalla legal. El objetivo de la red social es que Musk complete la adquisición en los términos pactados. Desde el anuncio del dueño de Tesla, Twitter ya avanzó que llevaría la cuestión ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, una corte especializada en grandes disputas comerciales.