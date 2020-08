Trucos para evitar contagios de coronavirus en cajeros, barandillas o en los servicios

El coronavirus también ha hecho que tengamos más cuidado con tocar botones, barandillas, grifos o cualquier objeto de uso común. Aún así, hay situaciones diarias en que, por mucho cuidado que pongamos, se hace casi imposible. Aquí van algunos trucos.

Trucos contra el coronavirus

Hagan la prueba, piensen en todo lo que tocan, desde que salen de casa. Cajeros principalmente, ascensores, para abrir el parking, alguna puerta. Son decenas de botones todos los días y ahí, sobre esa superficie, puede estar esperando el coronavirus.

"Vas a los lavabos y para entrar hay que empujar la puerta". Muchas veces no nos damos cuenta pero son pequeños detalles, gestos rutinarios,"no lo había pensado nunca".

Es verdad que con el coronavirus la mayoría estamos mucho más concienciados, "no me obsesiono pero tengo cuidado". "Hay que seguir y hacer la vida normal" pero con precaución.

Y casi todos vamos preparados, bueno, o muy muy preparados, "Lo llevo puesto en este frasquito y luego llevamos de recambio otra mascarilla" y si no, siempre tenemos algún truco.

"Cuando me doy cuenta, soy consciente, toco con el codo. Abrir una puerta así o con la camisa". Y ahora que nos lavamos mucho más las manos, aquí va un consejo: "Cuando hayan terminado, no tocar la puerta al salir, cogemos el papel y así no tocamos el grifo o la puerta al salir". Es la única forma de mantenerlas limpias y prevenir contagios de coronavirus.