El truco para que el ventilador eche aire frío en casa

Con las altas temperaturas que acontecen día a día en nuestro país, mantenerse aireado y cómodo en casa es todo un reto para cualquiera de nosotros. Con los precios lumínicos desbordados, muchas personas optan por descartar el aire acondicionado en su domicilio o comprarse un ventilador para afrontar la ola de calor. Si dispones de él puedes poner en práctica el truco que te explicamos a continuación para que el ventilador enfríe el aire.

El truco para tener aire frío en casa si no tienes aire acondicionado

Si no dispones del aire acondicionado tradicional en casa y quieres que se enfríe el aire para bajar la temperatura de tu hogar, el truco del hielo y el ventilador funciona a la perfección. Es un remedio casero pero minimalista para mantener tu casa fresca cuando los termómetros se encuentran desbordados durante este verano.

Es un remedio muy sencillo y se puede hacer con material disponible en casa. Lo único que tienes que hacer es coger un cuenco de metal, hielo y sal gorda. Después tienes que llenar el cuenco de hielo y sal y colocarlo delante del ventilador, de manera que el aire se dirija dentro de la habitación en la que se encuentre.

Lo que hace la sal es que el agua helada esté por debajo del punto de congelación. De esta forma, esto hará que el aire del ventilador llegue más frío a la habitación y, por lo tanto, la temperatura de la residencia baje.

Este es un truco que no falla en las casas a la hora de querer bajar la temperatura si no dispones de aire acondicionado, pero no es el único truco disponible. Aquí te dejamos más consejos para mantener tu casa fresca.

Algunos consejos para mantener la casa fresca

Por último, para que el calor de tu casa disminuya, no te olvides de bajar las persianas y cerrar las puertas en las horas que más calor haga. De esta forma, evitarás que el calor entre en casa durante las horas más punteras del día. Asimismo, tienes que evitar las fuentes de calor, como el horno o la vitrocerámica.

Por último, en el caso de que quieras refrescarte, la temperatura del agua debe ser templada ya que si es fría podría generar una reacción en el organismo que ocasionaría un aumento de temperatura en tu cuerpo.