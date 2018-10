Treinta heridos en Carolina del Sur tras desplomarse el suelo de una 'casa club'

Las imágenes tomadas por Jeremy Tester, muestran el momento del suceso. Se trata de la fiesta de bienvenida de la Clemson University. Unos jóvenes están bailando y saltando cuando el suelo cede y caen al sótano de la sala de fiestas. Una treintena de personas han resultado heridas, de diversa consideración, tras el derrumbe.

La policía investiga las causas del suceso. Los medios locales apuntan a un fallo en la estructura del piso. Tal Slann, el propietario de la sala, declaró para The Associated Press que el complejo se construyó en hace 14 años y que no tenía constancia de si había o no un límite de aforo para esa fiesta.