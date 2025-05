Tomas Novo, a punto de graduarse en derecho a los 80 años: "Los libros te suben la autoestima"

Tomás es una de esas personas que podríamos decir que ha vivido varias vidas. Jugador del Club Deportivo Lugo en los 70, muchos le recuerdan por un don especial con el balón: "En una temporada marqué once goles olímpicos", recuerda. Pero acabó colgando las botas y dedicándose al trabajo de oficina: "Fui empleado de banca toda mi vida", continúa. Podríamos creer que su pasión por el derecho le venía de atrás, que fue la carrera que siempre quiso hacer o que soñaba con ser abogado o juez, pero lo cierto es que que no. Por lo que de verdad tiene pasión este estudiante es por los libros. En general.

"Yo no soy de televisión, veo algún partido de fútbol y nada más, a mí lo que me gusta es leer. Leer, leer y leer", nos explica cuando le preguntamos por su motivación. "Cuando me jubilé empecé a buscar cosas que hacer. Como me encanta el deporte empecé a correr y acabé haciendo maratones". A estas alturas ya nos hemos dado cuenta de que Tomás cuando se mete en algo se mete de verdad.

Jugador de fútbol, corredor de maratones y estudiante de derecho

Pero la mala suerte hizo que, a pesar de sus buenas marcas y sus ganas de continuar mejorando, Tomás tuviese que acabar diciendo adiós a las carreras. Un desprendimiento de retina le obligó a parar. "Los médicos me dijeron que tenía que dejar de correr. Yo les pregunté si podía leer y me dijeron que eso sí, lo que que quisiese", sonríe. Porque esa es otra de sus cualidades, el optimismo.

Ahí fue cuando buscó una carrera, pero de las académicas, y acabó eligiendo Derecho. "Empecé con un par de asignaturas, poco a poco, y como te matriculas y pagas, parece que te obligas más. Me gustó y seguí", nos cuenta. No tiene prisa, no se marca una meta, pero es muy constante en su trabajo.

Dos horas de caminata diaria

"Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Voy a andar 2 horas. Luego vuelvo y desayuno con mi mujer". ¿Será si hace buen tiempo? Preguntamos. "No, no. Haga el tiempo que haga. A menos que me encuentre mal, voy". Si toca hacer algún recado o alguna gestión, aprovecha la mañana, las tardes son sagradas. "Por las tardes me meto en los libros y la paso estudiando".

Un ejemplo de esfuerzo. Sin duda. Ana Traseira, directora de la UNED de Lugo, lo corrobora. "Tomás es una maravilla como estudiante y es un ejemplo, desde luego". Para ella, los estudiantes senior son un gran valor en la universidad. "Son un ejemplo de que en todas las etapas de la vida hay espacio para hacer cosas nuevas. Nosotros encantados porque además aprendemos muchísimo de ellos".

A falta de un par de asignaturas por aprobar, Tomás ya tiene terminado el trabajo fin de carrera, lo ha dedicado a la inteligencia artificial. Él, que no tiene ni teléfono móvil y asegura que todo lo que tiene que ver con la tecnología es lo que más le cuesta. "Pues por eso", nos dice convencido. "Cogí libros y empecé a buscar. Me interesa y quiero aprender". Esa es la actitud.

