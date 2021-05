Test de saliva gratis en todas las farmacias de Galicia. Lo que ha sido un programa piloto ahora se extiende a toda Galicia desde este lunes en toda la Comunidad.

Solicitud de test de saliva en cualquier farmacia

Tarjeta sanitaria en mano entramos en la farmacia. “Quiero un test de saliva”, solicitamos. La boticaria nos lo entrega no sin antes almacenar los datos de nuestra tarjeta sanitaria en la página web del Servicio Galego de Salud. Comprueban que no hemos pasado la covid en los últimos dos meses, confirman que no presentamos síntomas compatibles con la enfermedad y que tenemos entre 12 y 64 años. Después, nos llevamos nuestro kit de prueba a casa.

Cómo funciona el test

Al día siguiente, a primera hora y en ayunas, depositamos parte de nuestra saliva en el pequeño tubo que nos facilitaron en el estuche, lo tapamos y regresamos a la farmacia. Son ellos los que se van a encargar de hacerlo llegar al laboratorio para que analice nuestra muestra. En unos dos o tres días tendremos el resultado. Si resulta negativo recibiremos un SMS en nuestro teléfono móvil y si fuese positivo nos llamarían de nuestro centro de salud para citarnos para hacer una prueba PCR.

Los resultados del programa piloto

El sistema, que ya se probó en los meses de febrero y marzo en las farmacias de Pontevedra y A Coruña, testó a unas 82.000 personas y permitió detectar un total de 177 positivos. Con la implantación del programa en todas las boticas de la Comunidad confían las autoridades sanitarias en poder descartar un mayor número de dudas a la población.