Un terremoto se deja sentir en el centro de la Península, costa mediterránea y Andalucía

Un terremoto de magnitud 5,2, con epicentro en Ossa de Montiel (Albacete) ha sacudido esta tarde a las 16:16 GMT (17:16, hora peninsular) la zona centro de la Península española, según el cálculo revisado del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El temblor de tierra se ha podido sentir durante varios segundos con claridad en al menos Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.

Los datos exactos facilitados por el IGN fijan la latitud en 39.04, la longitud en 2.65 y la profundidad en 10 kilómetros, con epicentro en la localidad albaceteña de Ossa de Montiel, municipio que cuenta con unos 2.530 habitantes.

Ossa de Montiel dista 85 kilómetros de Albacete capital y se encuentra cerca de las localidades de Tomelloso y Manzanares, ambas en Ciudad Real, además de albergar en su entorno el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Según la información facilitada por el IGN, la magnitud del sismo se puede calificar de "importante", si bien no se han registrado réplicas.

Según la Red Sísmica Española, cada año se producen en torno a unos 2.500 terremotos en nuestro país, aunque la mayoría de ellos son tan leves que la población sólo detecta una media de dos al mes.

Estos temblores son provocados por el choque de la placa tectónica euroasiática con la africana. Por ello el mayor índice de peligro en territorio español se concentra en el sur y sureste de la Península, en torno a Granada, el sur de Alicante y las provincias de Almería y Murcia.

El terremoto registrado en Lorca (Murcia) en 2011 tuvo una magnitud de 5,1.

Los servicios de emergencia de Madrid ha registrado esta tarde numerosas llamadas por el temblor de tierra que se ha sentido en toda la comunidad y que no ha causado daños estructurales. Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid, el temblor de tierra ha sido sentido por toda la región, pero no hay "constancia de daños estructurales".

El 112 ha gestionado en la región madrileña en pocos minutos más de 20 expedientes de emergencias relacionados con el temblor. La Dirección General de la Policía ha publicado un tuit en el que tranquiliza a los ciudadanos si han sentido el movimiento de sus domicilios. "Si ha temblado tu casa u oficina, no te alarmes: no es solo tu edificio. Un pequeño terremoto ha afectado a la zona centro de España", ha dicho la Policía.

Sí ha temblado tu casa u oficina, no te qlarmes: no es solo tu edificio. Un pequeño terremoto ha afectado a la zona centro de España #Madrid — Policía Nacional (@policia) febrero 23, 2015

La alcaldesa de Ossa de Montiel confirma que no ha habido daños

La alcaldesa de Ossa de Montiel (Albacete), María Luisa Clemot, ha confirmado que no ha habido daños materiales ni personales como consecuencia del terremoto ocurrido poco después de las 17.15 horas de este lunes, con epicentro en el municipio.

"Es verdad que los vecinos me han dicho que han pasado miedo, yo también lo he pasado, pero al comprobar que no ha pasado nada, nos hemos tranquilizado", ha manifestado.

También ha indicado que está "recorriendo el pueblo con la Guardia Civil, para ver si hay desperfectos por las calles, pero no hemos visto nada", al tiempo que ha señalado que "Protección Civil y el personal de mantenimiento del Ayuntamiento también están patrullando".

En las viviendas se ha movido algún mueble "y me han dicho que en una casa se han caído un par de lámparas, pero nada más". Según Clemot, "están más alarmados los familiares que viven fuera y han escuchado que los que vivimos aquí".