Teresa Cruz, consejera de Sanidad en Canarias: "Si creen tener síntomas de coronavirus llamen al 112, no se desplacen a urgencias"

La consejera de Sanidad, Teresa Cruz, ha pedido a la población canaria que si "cree tener síntomas de coronavirus llame al 112 pero que no se desplace a ningún servicio de urgencia. Será el personal sanitario quién se traslade al domicilio para extraer las muestras." Según Cruz, esto es muy importante para contener el coronavirus.

A su vez, el jefe de Epidemiología del Servicio canario de salud, Domingo Nuñez ha confirmado el centenar de personas que ingresaron el pasado 24 de febrero podrán salir del hotel bajo medidas de seguimiento activo. Además, del resto de personas que viajan en el grupo de los cuatro casos confirmados, todos habrían dado negativo en las pruebas.

"En cuanto a las pruebas en total, se han contabilizado 21. Ocho son del entorno de la dos que dieron positivos y el resto han dado negativo. Dos más que se han hecho a personas del hotel que han dado negativas y luego hay once que están pendiente de resultado que tienen que ver con el hotel. No hay resultados por lo que no puedo decir más", ha recalcado Nuñez.

Sin embargo, a pesar de contar con datos concretos, Nuñez ha querido resaltar que esas personas que se encuentran en aislamiento presentan un sintomatología leve. "Se han realizado el chequeo de casi 800 personas en un plazo de nueve horas para valorar su estado de salud. No hay cuantificado al respecto, pero el porcentaje de personas con sintomatología es muy bajo por lo que no es un panorama en el que ha habido un gran contagio. La cosa apunta bien", ha concluido.

Por otro parte, ambos han confirmado que los huéspedes del hotel que no presenten ningún tipo de síntoma pueden hacer vivir normal en todas las instalaciones del hotel pero que se han repartido a todos ellos termómetros, mascarillas e hidrogel.