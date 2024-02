El Supremo tumba el traspaso de competencias de Tráfico de la Guardia Civil a Navarra

El Tribunal Supremo anula el traspaso de competencias de Tráfico de la Guardia Civil a Navarra, que iba a reducir el número de agentes en la comunidad foral.

El Real Decreto presentado acordaba el traspaso de las competencias de Tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad Foral de Navarra. Sin embargo, se ha estimado el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL).

No, no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para dar una competencia no reconocida en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Así lo dictan los magistrados del Supremo.

La competencia de Tráfico solo podrá ser traspasada reformando la LORAFNA -equivalente a un Estatuto de Autonomía- o con una ley orgánica de traspaso, como fija el artículo 150.2 de la Constitución.

"150. 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

Los magistrados aseguran que será necesario averiguar qué competencias respecto de tráfico y vehículos a motor tenía Navarra cuando se promulgó la LORAFNA. Además, precisan que Tráfico ha pertenecido siempre a la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada.

"La realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la LORAFNA no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil (...), sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la LORAFNA ni antes de promulgarse", recoge 'Europa Pres'.

El 1 de julio se hizo efectivo el traspaso de tráfico a Navarra, estableciéndose un periodo transitorio durante el cual la Benemérita y la Policía Foral colaborarán para vigilar la seguridad vial en las carreteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.