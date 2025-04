Spain is different: Lo que sorprendió a muchos extranjeros cuando empezaron a vivir aquí

Llegaron a nuestro país y tiempo después la inmensa mayoría ya se encuentran perfectamente integrados. Les hablamos de los extranjeros que han escogido España para vivir. Aunque la globalización es una realidad, nos aseguran que en muchos sentidos la piel de toro sigue siendo muy distinto a los demás. Se calcula que son siete los millones de extranjeros que se han instalado de forma permanente aquí, muchos más si sumamos todos los que hayan pasado alguna parte de su vida en España. El milanés, Sandro, nos resume los aspectos que más le chocaron al llegar a España: "Los toros... las cofradías... Las romerías". Sandro afirma con pena que en su Italia natal esas tradiciones no se están conservando con tanto mimo.

Horarios y alegría de vivir, lo que destacan la mayoría de "nuestros" extranjeros

Christine, austriaca de Viena y profesora de alemán destaca dos cosas: "Bueno... lo que a todo el mundo, creo... la alegría de vivir... El cielo azul..." afirma desde Madrid. Cornelia vivió varios años en nuestro país, época que añora. "En España he visto más elegancia" nos asegura, aunque añade que hay otros aspectos como los horarios de las comidas que la sorprendieron. Por ejemplo, mientras aquí cenamos sobre las 21 horas, en Alemania, suele ser a las 18 horas nos cuenta desde Hannover, donde ahora reside. "Cuando era niña, hombre, te imponen la siesta y para mí era una cosa de bebés" relata Katia. Franco-española ha residido en diferentes periodos de tiempo en zonas tan lejanas como Burgos y Cádiz.

La siesta es otro concepto nuevo para muchos de ellos

La bogotana Irene, insiste en el tema de los horarios: "Y otra de las cosas que también sorprende y todavía no me deja de sorprender es el tema de los horarios aquí en España, tanto en las comidas como en el inicio de las labores..." Sandro, opina que nuestros tiempos con las comidas no son los más adecuados: "Pienso que aquí en España se come muy, muy, muy tarde". Stéphanie, francesa de Cahors, subraya el papel de las madres dentro de la familia española en comparación a su equivalente en su país vecino, donde los vínculos entre madres e hijos son más independientes: "Las madres españolas, jo... súper madres..." Otra francesa, Martine, en este caso de Toulouse nos habla de que lo que más le sorprendió fue el lado festivo de nuestro país: "Yo diría que las fiestas de San Fermín, en Pamplona" .

Según Sandro comemos muy, muy, muy tarde...

Giuliana, de Sicilia, pone el foco en la manera en que nos saludamos los españoles: "Cuando te conocen, te besan dos besos... para los italianos, que dan solo la mano, dos besos por gente desconocida... Me echaba un poco para atrás". Sin embargo, el iraní Reza, aborda un tema trascendente... el de la precariedad de muchas viviendas en España. "Tampoco conocía el concepto de "pisos interiores"... y para ver qué tiempo hacía, tenía que llamar a mis amigos y preguntarles: ¿Qué tiempo hace?" afirma divertido. Giuliana zanja el reportaje con esta afirmación: "¿Y qué más?... bueno... ¡no se saben despedir!" Es verdad... pero nosotros vamos a intentarlo: Fin a esta nota.

