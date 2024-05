La sorprendente reacción de una niña de tres años al perderse entre la muchedumbre el día de la gabarra en Bilbao

El día 8 de abril la capital vizcaína recibió a un millón de seguidores del Athletic para vivir algo que no se había vivido hacía 40 años: recibir a los jugadores del Athletic Club montados en la gabarra, recorriendo la ciudad, y festejando el gran triunfo de la Copa del Rey.

Esta celebración, no solo fue inolvidable para todos los bizkainos y forofos del club rojiblanco, también fue inolvidable para una familia burgalesa que no se quiso perder este momento. Tras trasladarse desde Burgos a Bilbao y meterse en el ambiente, la niña de 3 años se perdió entre la muchedumbre.

La pequeña no conseguía localizar a sus progenitores, mantuvo sorprendentemente la calma y se puso a caminar en busca de agentes o de alguien que le pudiera ayudar. No paró de caminar y de deambular entre miles de personas hasta encontrar a un policía vestido de uniforme. Lo paró, y le contó que había perdido a sus padres. No suficiente con esa actuación, la niña le mostró el interior de la zapatilla donde llevaba apuntado el número de teléfono de sus padres.

El motivo por el que la niña actuó así aquel día no es más que una charla que recibió en su colegio. Tan sólo tres semanas antes, el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Burgos había ofrecido una charla en su colegio para explicar a los pequeños, entre otras cosas, cómo deben actuar ante personas desconocidas o en caso de encontrarse solos y perdidos.

La niña salió de la charla, y al llegar a casa, les contó a sus padres lo que había aprendido. Por ello, sus progenitores decidieron escribir su número de contacto en varias prendas de ropa de la pequeña como había aconsejado el agente.

Gracias a la serenidad y a la atención que prestó la niña de tres años en su colegio, todo quedó en un susto. Días después, el centro educativo comunicó a la Comisaría Provincial lo ocurrido, agradeciendo su labor y compartiendo la alegría por el feliz final.

Tras este acontecimiento, la Policía Nacional ha querido recordar la importancia de enseñar a los más pequeños a actuar en situaciones así, y se muestran proactivos para seguir enseñando en las escuelas de la ciudad para que todos los escolares tengan claras las instrucciones a seguir.

