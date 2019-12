Se cumple un año del asesinato de Laura Luelmo

Un año hace de la desaparición y posterior asesinato de Laura Luelmo, la joven zamorana de 26 años que mató, presuntamente, Bernardo Montoya. La joven se encontraba en la localidad de El Campillo (Huelva) porque había conseguido su primer empleo como maestra. Luelmo y Montoya eran vecinos y la joven ya había advertido a su pareja que la inquietaba.

En los últimos meses, se ha dado a conocer que Montoya la pudo haber atacado mientras Luelmo regresaba a su a casa después de hacer la compra. El rastro de la joven se perdió en la tarde del 12 de diciembre. Seis días después se encontraba su cuerpo en el paraje de la Mimbrera y se arrestaba a Bernardo Montoya, un hombre con amplio historial delictivo que había abandonado la prisión de Huelva un mes y medio antes.

Ahora, Montoya se ha retractado y acusa a su ex pareja de haber cometido el crimen, que todavía no podrá ser juzgado porque no se ha concretado la fecha de inicio del juicio. El Fiscal jefe de Huelva solicitó que todo se realizase bajo jurado popular, pero todavía no se ha concretado nada ya que se encuentran a la espera de la culminación de los informes de los técnicos periciales,