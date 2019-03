Celebran una misa en Valencia tras 20 días de la desaparición de Pilar Garrido en México

La Policía de México ha distribuido un retrato robot de uno de los presuntos secuestradores de la española Pilar Garrido el pasado 2 de julio. Según los cuerpos de seguridad, el chico no tiene más de 16 años y es de complexión delgada. Ya han pasado 20 días y esta es la pista sobre la que trabajan los investigadores.

Han desmentido, además, que en el coche de la víctima se hayan encontrado restos de sangre, por lo que gana fuerza la hipótesis del secuestro aunque hasta ahora nadie haya pedido un rescate.

Se había especulado con que se hubiera lavado el turismo antes de denunciar el secuestro , pero la prueba realizada detecta huellas incluso después de haber realizado la limpieza. La Policía asegura, también, que el rastro del móvil de la chica se pierde donde se sitúa el asalto.

En la comunidad valenciana de Masalaves, donde reside su familia, se ha celebrado una misa para pedir que no se detenga la búsqueda. Sus padres y su hermana no han podido ir porque no se han sentido con fuerzas para ello. Aún están a la espera de alguna información sobre el paradero de la mujer de 34 años.