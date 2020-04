Estos son los bulos y los audios falsos sobre el estudio seroprevalencia del coronavirus

El Gobierno ha desmentido los bulos y audios falsos que están circulando por las redes sociales sobre el estudio de seroprevalencia del coronavirus, en el que van a participar unas 90.000 personas para hacer una estimación de los contagios de COVID-19.

El Ministerio de Sanidad ha recordado no se debe hacer caso a estos bulos y explica cómo se actúa a la hora de llamar a los posibles participantes:

1. No estás seleccionado si no has recibido una llamada. El Instituto Nacional de Estadística, que ha colaborado con el Instituto de Salud Carlos III para su desarrollo, ha seleccionado a los participantes y éstos han recibido llamadas, mayoritariamente, desde su centro de salud o dispositivo asistencial al efecto. En algunas comunidades autónomas, este primer contacto telefónico será a través del servicio de cita habilitado por su sistema sanitario para este fin.

2. La persona tiene que aceptar. Cuando el seleccionado acepta formar parte del estudio, en la mayoría de los casos se le da cita en su centro de salud o dispositivo asistencial habilitado al efecto para realizar la encuesta y la extracción de la muestra destinada al estudio. En caso de existir algún tipo de limitación de movilidad, se acudirá al domicilio.

3. No se pedirán datos bancarios. Sanidad ha insistido en que en estas llamadas "nunca se solicitarán datos bancarios o similares, ni tampoco en la visita domiciliaria".

4. El personal sanitario se identifica. El enfermero o enfermera que realice la visita domiciliaria para la obtención de la muestra estará identificado como personal sanitario de su comunidad autónoma.