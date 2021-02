Un sacerdote de Vigo apuesta por la cita previa para confesar a sus fieles a través de una app

"La confesión es muy necesaria en estos tiempos difíciles así que lo que intentamos es facilitar que el que la necesite se acerque a hacerlo con todas las garantías". Lo dice José Carlos García, un sacerdote de Vigo que ya da citas para confesarse a través de una aplicación móvil.

La pandemia ha complicado también los actos religiosos. La limitación de aforo en las iglesias, las restricciones horarias y los confinamientos perimetrales, dificultan la labor de los sacerdotes y les obligan a ingeniárselas para llegar a sus fieles. Por ello, un cura de Vigo permite ya a los devotos coger cita para confesarse a través de una aplicación móvil o mediante una llamada de teléfono.

Uno nunca sabe cuándo puede necesitar la confesión. La fe no entiende de pandemias y las restricciones pueden complicar la tarea, pero no frenan las intenciones de los más devotos. Y precisamente con esa intención ha nacido Confesor Go. "La gente tiene mucha necesidad de la confesión. Es espiar los pecados pero también es consuelo, paz, confianza. La gente con esto del covid necesita más que nunca hablar con alguien y el sacerdote es confianza", asegura José Carlos.

Confesor Go es una aplicación que permite de manera rápida y sencilla localizar al sacerdote que tengamos más cerca y concertar una cita.

Uno de ellos es José Carlos López García, que atiende a sus feligreses en las parroquias de San José Obrero, en Fátima, en la iglesia Juan Pablo II y en la capilla de San Clemente, todas ellas en Vigo. "Con la pandemia los horarios han saltado por los aires, ya no podemos estar en la parroquia todas las horas que estábamos antes, ahora hay que marcar una cita y cumplir todos los protocolos", apunta.

José Carlos ha encontrado en el Confesor Go un gran mejor aliado. Asegura que la gran mayoría de los que contactan con él son jóvenes, ya que a los mayores de la parroquia les cuesta un poco más echar mano de la tecnología. Ellos son más de llamar por teléfono para concertar la cita. “Por ahora no es posible confesar online, la iglesia católica no contempla la absolución de otra manera que no sea presencial, por eso lo que hacemos es quedar previamente con la persona que lo necesita y con las mascarillas y todas las medidas establecidas, les confesamos”.

En Vigo, por ahora, José Carlos es el único cura anotado en esta app, pero son muchos ya los que se han unido en toda España.