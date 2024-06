Robots para cuidar a los ancianos: así es la nueva iniciativa para luchar contra la soledad de los más mayores

Robots para ayudar a los más mayores. Se trata de la nueva iniciativa para facilitar la vida a aquellos ancianos que viven solos. Esta se comenzó a implantar hace unos meses en ciudades como Barcelona y Málaga, y ya ha llegado a Madrid.

Un equipo de Antena 3 Noticias ha contactado con uno de los beneficiarios de este programa. José lleva ya cerca de dos meses conviviendo con Temi en su casa de Fuenlabrada, Madrid. Sus funciones son muy diversas, ya que además de ser su compañero de piso, también se ha convertido en su cuidador. Temi le recuerda beber agua, qué medicación se debe tomar, le despierta por las mañanas e incluso le sigue por la casa. Algo que resulta muy importante, ya que en caso de caerse o desmayarse, la máquina avisaría rápidamente a los familiares de José.

Están encantados con él: "De momento yo con él me estoy llevando como si fuera una persona, me recuerda cuando me tengo que levantar y que me tome las pastillas, y por la noche lo mismo". En la misma línea, sus familiares destacan lo útil que resulta: "Creo que esto es un avance muy importante que puede ayudar a muchísima gente que no puede estar encima de sus familiares, como ellos quisieran". La idea es implantar más robots como este para acompañar a las personas mayores.

Mejoras en el cuidado de ancianos y dependientes

De forma paralela, esta semana se ha conocido que el gobierno ha aprobado una nueva estrategia dirigida a mejorar el cuidado de los mayores de 65 años, las personas con discapacidad, niños y adolescentes tutelados y personas sin hogar.

Una estrategia que busca dar respuesta al alto porcentaje de personas con este tipo de necesidades. Se estima que en torno a un 10% de la población se podría beneficiar de las mismas, y es que al menos 300.000 ancianos se encuentran en lista de espera para las más de 22.000 residencias que existen en nuestro país.

