Roberto Brasero nos muestra cómo el calor en verano ha crecido de forma anómala en España durante los últimos años

España está viviendo una auténtica pesadilla con la devastadora ola de incendios, centrada principalmente en el noroeste peninsular y en parte de la Meseta. Este es el síntoma de una Península Ibérica asfixiada, y que, sin contar los incendios que han sido provocados, está mostrando signos de agotamiento que se hacen imposibles de sobrellevar con más de 40º C, y con llamas que superan los 20 metros, tal y como han desvelado bomberos que trabajan en la extinción de los fuegos en Zamora.

No fue hasta los años 80 cuando en España se empezaron a registrar temperaturas anómalas en verano por encima de lo habitual. Antes, lo más frecuente era que las temperaturas fuesen más bajas de lo que debía ser en verano. Sin embargo, esa tradición de las temperaturas cada vez más altas se ha ido incrementando con el paso de los años, y ya no es ninguna novedad lo que en su momento fue todo un escándalo: que en España haya temperaturas superiores a 40º C, muy especialmente en zonas como Madrid.

Para ello, contamos con un gráfico donde el presentador de Tu Tiempo, Roberto Brasero, explica a los espectadores de Antena 3 Noticias la evolución negativa que se está registrando en España respecto a las diferencias de temperaturas veraniegas. Sorprende cómo, en tan solo unas décadas, se ha pasado de ver un descenso en las habituales temperaturas de verano, a cómo se llevan varios años encadenados con continuas subidas fuera de los parámetros normales, y que dejan imprevisibles consecuencias para el futuro.

15 años con subidas imparables

De los últimos 20 años en nuestro país, ha habido tan solo 5 en que las temperaturas hayan bajado de la media habitual en verano. Los otros 15, ha subido mucho más, con un dato que preocupa: desde el año 2014, que fue el último en que se produjo una bajada, no ha habido ningún verano en que los parámetros habituales de las temperaturas veraniegas hayan estado al mismo nivel. En todas han crecido, y no se sabe si 2022 continuará en la misma tendencia, aunque a la vista de los datos actuales, todo parece indicar que sí.

El hecho de que estas temperaturas sigan subiendo y rompan los parámetros establecidos como temperaturas medias en verano implican el inquietante hecho de que, cuanto mayor sea esta tendencia, más veranos habrá en que las altísimas temperaturas sean frecuentes. De hecho, si el ritmo actual se mantiene, no solo estas temperaturas serán frecuentes, sino que, probablemente, seguirán en continuo ascenso, y habrá muchos más veranos en los que esa temperatura media siga siendo superada.