La reventa en Internet se multiplica para compensar los regalos no deseados

Las plataformas especializadas aseguran que en los próximos días se multiplicarán los anuncios para deshacernos de lo que no hemos pedido, como ese típico chaleco que te regala el cuñado o la nuera y que nunca te ha gustado.

Uno de cada tres españoles han abierto este día de Reyes un paquete que no estaba en su carta. Los errores más comunes de los Magos de Oriente es no acertar con la edad (y traer a un chaval una colonia que no huele a joven), o traer regalos para el trabajo.

Se calcula que hasta 11 millones de regalos no han agradado, aunque algunos no se atrevan a reconocerlo. ¿Qué hacer con ellos? Unos se resignan, otros los cambian, e incluso hay quien los vuelve a regalar. El 5% de estos desafortunados revenderán su regalo y ganarán de media casi 90 euros.

En los días posteriores a Reyes se estima que se pondrá a la venta entre 70.000 y 90.000 productos de particulares que desean vender aquellos regalos que no les han gustado y obtener dinero con el que comprar algo que si les complazca.