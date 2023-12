La respuesta de la dependienta al agradecimiento de una madre con un hijo con TEA: "Simplemente hay que ser humano"

La madre acudió a una tienda con su hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista) y no se esperaba la reacción que iba a tener la dependienta con ella. Tanto le emocionó el trato recibido por su parte que quiso contactar con ella para agradecérselo.

El Trastorno del Espectro Autista es una discapacidad del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA, como el caso de este niño, tienen problemas con la comunicación y las interacciones sociales y conductas o intereses restrictivos o repetitivos.

Resulta que la dependienta había estudiado magisterio y se percató de que el chico podría estar sufriendo una situación incómoda en la tienda, por lo que le dio un trato preferente a la madre, que quiso tener un bonito gesto con la trabajadora y agradecérselo públicamente a través de las redes sociales.

"No sé de qué manera agradecer, a la chica que me atendió ayer en Kiabi de La Línea de la Concepción. Me dio preferencia como cliente, al percatarse en segundos que mi hijo es TEA. En el ticket solo aparecen sus siglas, no sé como podría ponerle una hoja de agradecimiento", explica @MacDreaming en su cuenta de 'X' (antiguo Twitter).

El comentario publicado el 27 de diciembre de 2023 en la red social de Elon Musk se viralizó rápidamente hasta los 1,9 millones de reproducciones, los 630 'reposts', 34 'citas' y más de 4.300 'me gusta'.

La viralización y los detalles incluidos en el comentario hicieron su magia: apareció la dependienta de la tienda.

"Aayyy!!!! Que ilusión ver esto! Soy yo. Soy maestra de infantil y hay que concienciar de estas cosita. Llevo mi vocación muy arraigada. Ven siempre que quieras a nuestra tienda", escribió la chica.

La conversación continuó entre la madre y la trabajadora de la tienda:

"Ay muchas gracias. No sabía cómo agradecértelo, y en el ticket no ponía tu nombre y pensé que quizá aquí se hiciera la magia. No cambies nunca!", le contestó la madre.

"No hay nada que agradecer por favor. Simplemente hay que ser humano. Muchas gracias por tus palabras de amor y cariño. Mis responsables me lo han hecho saber a través de ti", repondió.