Dan una paliza a un camarero por defender a unas menores en Colmenar en Málaga: "Iban a matarme"

Hace un mes tuvo lugar un altercado entre dos hombres de origen colombiano y varias personas de Colmenar (Málaga) que terminó con cuatros heridos, tres de ellos por arma blanca.

"Tengo cuatro costillas machadas"

La última agresión se vivió la madrugada del 31 de mayo cuando un vecino recibió una paliza a manos de dos jóvenes magrebíes a la salida de un local de copas. Según relata el agredido Bartolomé Molis, los dos jóvenes estaban molestando a unas chicas que "tendrían catorce o quince años" señala. El hombre les recriminó su actitud y cuando salió del establecimiento "me dieron una patada y caí al suelo, iban a matarme". Las menores gritaban "no le pegues, no le pegues" recuerda aunque poco más porque quedó inconsciente "desperté en el centro de salud" añade.

La paliza que recibió este camarero y que se ha viralizado en redes sociales le provocó heridas de consideración "tengo cuatro costillas machacadas, los brazos dañados, las manos se me hinchan". Bartolomé que ahora está de baja "mínimo cuatro o cinco meses" nos dice tiene miedo de incorporarse al hotel en el que trabaja "vuelvo andando por la noche y quien sabe si me estarán esperando" concluye.

Rosario, una vecina de Colmenar fue testigo de la agresión "me asomo a la ventana y veo a una persona en el suelo". Hay videos e imágenes de ese momento en el que Bartolomé se encuentra tirado en la calle mientras los dos jóvenes le insultan. Rosario vio como "seguían dándole patadas y golpes". Esta mujer que avisó de inmediato al 112 nos cuenta que las peleas en algunos bares de Colmenar son frecuentes.

"No me atrevo a salir sola"

El 2 de mayo se produjo una batalla campal con lanzamiento de sillas y botellas también a la salida de otro establecimiento de copas. En esta ocasión dos hombres de origen colombiano que estaban molestando a varias mujeres agredieron a cuatro personas entre ellas un guardia civil que intentó mediar en el altercado.

Está trifulca dejó cuatro personas heridas, tres de ellas por arma blanca. La Guardia Civil pudo detener a los dos hombres implicados esa misma noche.

Estos acontecimientos están generando crispación en este municipio malagueño de 3.500 habitantes "no tiene sentido lo que está pasando" señala Rosario que recuerda que en ese mismo bar "ya mataron hace diez años a un hombre". Vecinos como ella y hosteleros de Colmenar están hartos "no se les puede decir nada, yo no me atrevo a salir sola a pasear a mi perro" explica.

Hace unos días el Subdelegado del Gobierno en Málaga y el alcalde del Ayuntamiento de Colmenar ponían de manifiesto durante la reunión de la Junta de Seguridad celebrada en el municipio el bajo índice de criminalidad en la localidad.

Pese a ello, en una junta local de seguridad celebrada el 2 de junio entre el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el alcalde del municipio, José Martín Garcia, con representantes de las Fuerzas de Seguridad, se puso de manifiesto el bajo índice de criminalidad en Colmenar, como destacó el propio Ayuntamiento en su página de Facebook.

