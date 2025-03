Una reina de origen asiático para las fiestas de La Palma del Condado

“La verdad es que no entiendo que esto llame tanto la atención. Yo soy y me siento española por los cuatro costados y palmerina como la que más”. Con esta naturalidad responde a nuestras preguntas Gloria del Amor López Bueno, actual reina de las fiestas de la Santa Cruz de la calle Cabo de su localidad, La Palma del Condado, Huelva.

Pero es que la corona que ostenta a sus 19 años no es cualquier cosa. En la localidad onubense a la Santa Cruz se le profesa una enorme fe desde hace muchas décadas y el reinado no es una labor baladí, puesto que exige presidir todos los actos previstos hasta la salida de la Cruz el 1 de junio en procesión.

El 15 de febrero aceptaba el nombramiento ante su hermandad entre lágrimas tras años de dudas, consciente de la responsabilidad que asumía y de que hacía realidad el sueño de unos amorosos padres, que no creían que estuviera hablando en serio cuando meses antes, se lo comunicó. “Estábamos cenando en un restaurante y les dije que tenía que contarles una cosa; que quería y aceptaba ser reina. A mi padre hasta se le cayó el tenedor que tenía en la mano. De inmediato, mi madre y él lloraron de felicidad”.

Un momento especial

Lo cierto es que esas dudas se disiparon en 2023. “Entré en la capilla y mientras todo el mundo estaba pendiente de la fiesta que se celebraba fuera, yo me quedé mirando a la Cruz. Nosotros la llevamos muy adentro. De repente, una voz me dijo: “Venga, para delante, que no te vas a arrepentir, que es muy bonito”. Fue como si la Cruz quisiera que lo fuera. Fue un momento muy emotivo para mí. Después decidí tomarme mi tiempo para comunicarlo, a pesar de que todo el mundo nos preguntaba si querría hacerlo”.

Gloria del Amor nació un 20 de septiembre en una localidad del centro-este de China. Cuando le quedaban dos días para cumplir un año, llegó a La Palma del Condado con sus padres, Carlos y María José, que regentan uno de los restaurantes más conocidos y apreciados del pueblo, el Lopi´s, donde su hija colabora y al que se dedicará por entero cuando acabe su formación. El añadido “del Amor” de su nombre guarda una explicación relacionada con su origen, ya que el director del orfanato del que la recogieron, les explicó que su nombre en chino incluía amor y aroma. Quisieron así que mantuviera su esencia. “Con tres anitos ya me dijo que quería ser reina, pero después siempre se negaba porque le daba vergüenza, pero nos dio la sorpresa porque sí que estaba apuntada”, nos cuenta emocionado Carlos.

“Estamos orgullosísimos. Es una niña muy buena, trabajadora, muy responsable”, añade. “Y nosotros estamos entregados a pesar del desembolso que supone para la familia, puesto que lucirá hasta 12trajes distintos, a lo que hay que sumar joyas y la corona. Si me llega a decir que quería hacerlo en 2021, tendría que haberle dicho que no, puesto que nos estábamos recuperando de la pandemia”, apostilla con cierta sorna.

Lo cierto es que todo este asunto puede parecer anecdótico, pero Gloria del Amor es un poderoso ejemplo de integración y de compromiso con las tradiciones de su pueblo, que vive cada día arropada por sus tíos, sus primos y sus amigos. Nada más y nada menos que como una palmerina de cuna.

