Denuncian a un maestro de reiki que asegura poder curar el cáncer con sus manos y en pocas sesiones

Un hombre ha sido denunciado por anunciar en panfletos que puede curar el cáncer con sus manos y en pocas sesiones. Se trata de un maestro de reiki, una técnica que dice facilitar sanaciones de dolores y enfermedades graves.

El presunto sanador tiene 61 años y atiende a los pacientes en su casa. "Reiki es la energía de sanación y los que canalizan la energía, logran sanarse", explica el denunciado ante las cámaras de Antena 3 Noticias.

Asegura que sólo conoce una persona que no ha quedado contenta con sus terapias. No habla de precios porque dice que es la voluntad. Delante de las cámaras no da cifras, pero al llamar por teléfono como paciente comienzan a aparecer las cifras.