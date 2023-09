Recomiendan volver a las mascarillas en las residencias de ancianos ante el repunte de casos covid

El repunte de muertes por coronavirus ha aumentado estas dos últimas semanas en las residencias de mayores de Andalucía, según informa la Federación de Organizaciones de Mayores (FOAM). Han sido 600 los contagiados y 17 los fallecidos que se han registrado en este periodo de tiempo.

Ante este aumento de casos, la FOAM ha sostenido que "sería muy aconsejable instaurar el uso obligatorio de mascarillas para las visitas y trabajadores en aquellos centros donde se produzca un contagio y aislar a los contagiados".

La OMS alerta sobre el peligro

La Organización Mundial de la Salud también ha hecho un llamamiento a todos los países a fortalecer la supervisión de la Covid y continuar manteniendo las recomendaciones para salvar vidas ante la aparición de nuevas subvariantes de Ómicron EG.5 y BA.2.86, avisando de que el coronavirus continúa siendo una amenaza de salud en todo el mundo. Esta alerta se ha producido debido a que la OMS cada vez dispone de menos datos de incidencia en los distintos países, porque han dejado de recogerlas, por lo que no hay datos sobre hospitalizaciones, ingresos en la UCI y muerte de algunos de estos países. "Todos los países deben continuar informando sobre su situación de Covid para que podamos asesorarles sobre las nuevas variantes y sus riesgos. La vigilancia es importante para poder rastrear las variantes y también para que los individuos sepan si están contagiados o no. Los gobiernos deben permanecer vigilando porque la amenaza no ha desparecido", afirman.

La Covid aumenta notablemente en las últimas dos semanas

Los contagios continúan al alza y, por tanto, también las ventas de test de antígenos en las farmacias. El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga, confirma que el coronavirus no está volviendo porque nunca se ha ido.

La tasa en Atención Primaria de las últimas dos semanas ronda los 130 casos por cada 100.000 habitantes, un cifra que continúa aumentando desde finales de junio, cuando la incidencia era tan solo de 30 casos por 100.000 habitantes. Las poblaciones de mayor riesgo con los mayores de 64 años y los menores de entero cero y cuatro años. Un aumento que no se compara con las primeras oleadas, ya que, gracias a la amplia cobertura de las vacunas, la gravedad y mortalidad de esta enfermedad se ha reducido notablemente.