"¿Qué nos pasa?", la campaña de Sanidad para identificar los problemas de salud mental y las causas sociales que los provocan

El Ministerio de Sanidad ha lanzando una nueva campaña de protección de la salud mental. Bajo el lema "¿Qué nos pasa? el reto es visibilizar que la enfermedad mental no es solo un problema individual que se trata en las consultas médicas.

Ahora se quiere poner el foco en las causas sociales que influyen negativamente en nuestra salud mental: "Necesitamos dar un paso más y entender por qué sentimos lo que sentimos, qué condiciones están detrás de ese sufrimiento. Un sufrimiento que comparten varias personas a la vez", señala la Ministra de Sanidad, Mónica García.

Buscar soluciones colectivas

Problemas del mundo que nos rodea como la inestabilidad laboral, la competitividad, los horarios de trabajo extensos, el precio del alquiler, la violencia machista o la falta de conciliación impactan negativamente en la salud mental. Son elementos que provocan un desgaste emocional sostenido en el tiempo. Por eso inciden en la necesidad de buscar "soluciones colectivas" a esos problemas sociales. El reto de iniciativa está articulada en varios spots institucionales y un mismo reto: visibilizar lo que nos pasa como colectivo. "Prevenir es tan importante como tratar, asegura Mónica García, y esto es una invitación para dejar de sentir presión sobre lo que me pasa a mí y pasar a preguntarnos qué nos pasa a todos como sociedad".

La Comisionada de Salud Mental, Belén González ha insistido en la necesidad de abordar la salud mental con políticas públicas que vayan más allá del sistema exclusivamente sanitario. González ha apuntado tres grandes problemas: Un riesgo de medicalización excesiva, y el peligro de que los problemas cotidianos "se psicologicen", cuando la verdadera causa no es mental, sino social, y por último el desgaste profesional que sufren algunos médicos ante situaciones que ellos por sí mismos no pueden resolver. Por eso apuesta por combinar la salud pública con "otras políticas públicas sociales" que ayuden a resolver el problema.

En la presentación de esta campaña también ha intervenido Juan Antequera, psicólogo de un centro de salud mental de Madrid. Ha contado que a su consulta llegan perfiles como por ejemplo mujeres sobrepasadas por la crianza de sus hijos, sin apoyo de sus parejas, o sin trabajo estable: "Las consultas se convierten a veces en el único reducto donde las personas pueden hablar". Él también apuesta por no poner el foco solo en las consultas sino en muchos factores sociales: "La consulta no es el único sitio en el que tenemos que mirar", explica, "corremos el riesgo de medicalizar problemas que no son solo médicos ni psicológicos".

La estrategia de esta nueva campaña del Ministerio de Sanidad es canalizar el malestar mental hacia la acción social y abordad la salud mental desde un enfoque transversal.

