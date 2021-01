Estas son las principales diferencias entre las vacunas del coronavirus que tiene comprometidas la Unión Europea

Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac y Novavax, son las siete vacunas que la Unión Europea, y por tanto, España, tiene comprometidas para combatir el coronavirus. Ya se han cerrado acuerdos con seis de ellas y pronto llegará el último contrato con Novavax.

¿Qué vacunas se pueden utilizar?

Los siete fármacos que ayudarán en la lucha para combatir el coronavirus son muy diferentes entre sí, principalmente en la eficacia que prometen y en la conservación que necesitan.

Por el momento solo dos vacunas pueden ser utilizadas: Pfizer y Moderna. Ambos viales tienen una eficacia muy parecida, por encima del 94%. El precio también es similar, aunque en el caso de Moderna, es un poco más caro, 12 y 14,6 euros respectivamente.

La conservación es diferente

La de Moderna no necesita ultracongeladores, puede almacenarse en un congelador común hasta 6 meses, y en una nevera hasta 1 mes. Eso hace que la distribución sea mucho más fácil. No ocurre lo mismo con la solución de Pfizer, que tiene que estar por debajo de los -70 º C para mantener su eficacia.

Un laboratorio español envasará la vacuna de Moderna

El laboratorio 'ROVI' ayudará en el sistema de envasado del fármaco de Moderna. La empresa española llenará y envasará una parte de los viales.

El Ministerio de Sanidad prevé que para el 21 de enero, la vacuna de Moderna pueda estar disponible para comenzar a administrarse entre la población.

No obstante la primera remesa que se reciba será muy pequeña. Las autoridades sanitarias avisan que tanto Pfizer como Moderna se aplicarán de manera indistinta puesto que la eficacia es muy parecida.