Una protectora de Pontevedra quiere romper el estigma de los perros potencialmente peligrosos: "No es justo"

Plácido, cruce de Pit Bull, o Katia, American Stanford, viven ajenos a los debates, pero lo cierto es que sus posibilidades de adopción se reducen bastante dada su catalogación como PPP (perros potencialmente peligrosos). “La raza no determina cómo se va a comportar un perro. No es justo que solo por eso sean etiquetados como Perros Potencialmente Peligrosos. Siempre va a depender de la educación que reciban”, asegura Gloria Cubas, la presidenta de Os Palleiros.

Desde esta protectora de Pontevedra buscan romper el estigma y fomentar las adopciones de estos peludos que, por el mero hecho de llevar consigo ese sobrenombre, tienen bastante más difícil encontrar una familia. “Los requisitos son mucho más estrictos que en otros casos. Solo por estar considerados PPP, los trámites son más tediosos. Y en muchas ocasiones, entre el papeleo y la mala fama, perros increíbles quedan condenados en las protectoras”, continúa Gloria.

Perros que además, en demasiadas ocasiones por desgracia, han sufrido malos tratos. Katia sin ir más lejos es un ejemplo de ello. La primera familia con la que vivió la maltrataba, la siguiente la tuvo un año atada. Hoy en día, tras un gran trabajo por parte de Os Palleiros, aseguran que es un verdadero amor.

”La única diferencia es la potencia física”

“Lo que hay que valorar es el individuo. No la raza. No todos los perros se comportan de la misma manera por pertenecer a una raza concreta, a pesar de que sus rasgos físicos sean semejantes. Son como nosotros. Influyen la educación, las vivencias, el contexto en el que hayan vivido”. Por lo que, como siempre, generalizar no ayuda. “La única diferencia respecto de otros perros es la potencia física. Pueden aprender y convivir perfectamente con otros perros y con personas. Vivir en sociedad sin problema”.

Fomentar la adopción de estas razas es el objetivo de esta asociación que, eso sí, cuida al detalle todos sus procesos de adopción para que cada familia que se decida conozca bien a su nuevo miembro antes de dar el paso definitivo.

Dejar atrás los prejuicios y darles una oportunidad, eso es lo que piden. Momento perfecto para hacerlo es, por ejemplo, un “paseo palleiro”. Son rutas en las que el que quiera puede participar acompañando a alguno de los perros de esta protectora que buscan un hogar. La ocasión perfecta para conocerse y, ¿quién sabe? A lo mejor enamorarse de ellos.

Según los datos de la Fundación Affinity de 2022, la adopción de perros y gatos ha aumentado en un 20% en los últimos 15 años en España. Las protectoras españolas recogieron más de 288.000 perros y gatos, casi un 3% del total de los que viven en España.

Este informe indica que el perfil de los animales que llegan a las protectoras varía según su especie. En el caso de los perros, más de la mitad son de edad adulta, mientras que los cachorros representan un 28% y los perros de edad avanzada o sénior sólo un 15%. En cambio, de los gatos recogidos casi la mitad son cachorros, concretamente un 48%.

