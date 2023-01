Un profesor de Jerez pone en marcha un 'crowdfounding' para levar a sus alumnos de viaje de estudios

"Hola, me llamo Juan Murillo Barrena, y soy profesor de lengua y literatura en mi instituto de Jerez de la Frontera, concretamente en el IES Asta Regia de Jerez. El motivo de estar aquí es porque este año me voy a llevar a mis alumnos de cuarto a un viaje de fin de curso y lamentablemente las familias no disponen de recursos para para costear el viaje." Así comienza el conmovedor video con el que este profesor ha activado un 'crowfounding' para conseguir el dinero necesario.

Los estudiantes pertenecen a un barrio humilde de Jerez de la frontera, su tutor los describe como "un grupo de alumnos y alumnas excepcionales, buenos estudiantes y merecedores de un premio a su esfuerzo a lo largo de esta etapa de cuatro años en la ESO. La mayoría de ellos no han salido de su ciudad y es posible que sea una ocasión única en sus vidas". Además, añade que "estoy convencido de que estos chicos se lo merecen" "son muy buenas personas".

La donación más cuantiosa ya la ha aportado el propio maestro. Tienen que conseguir 11.300 euros, en los que está presupuestado el viaje de fin de curso. En el momento de escribir esta noticia, la bonita iniciativa había conseguido recaudar 2.135 euros, gracias a 61 donativos, a través de la pagina: https://www.gofundme.com/f/viaje-educativo-4o-eso

Juan Murillo describe el itinerario al que aspiran estos chicos y chicas, "el viaje educativo consiste en cuatro días en Lisboa, uno en Córdoba (sin pernoctar) y dos días finales en el Parque Natural de la Sierra de Cardeña. Un viaje ajustado presupuestariamente, modesto pero decente". Un presupuesto ajustado pero que los familiares de los alumnos no pueden hacer frente.

Por todo ello, este profesor de lengua no ha dudado en activar el 'crowfounding', "lanzo esta petición para que mis alumnas y alumnos tengan su merecido viaje. Ojalá pueda anunciarles que podrán hacerlo realidad". Pues sí, ojalá podamos contar pronto que lo han conseguido.