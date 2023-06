Llega la primera ola de calor a España: estas son las zonas más afectadas

Primer fin de semana del verano y primera ola de calor. 27 provincias de nueve comunidades autónomas están en alerta amarilla o naranja por altas temperaturas con máximas que llegarán hasta los 42 grados en Badajoz, Toledo, Córdoba, Cáceres, Madrid o Lleida. La llegada de una masa de aire de origen africano está provocando que los termómetros superen los 40 grados en buena parte de la Península, unas temperaturas claramente superiores a las normales para esta época del año. Aemet afirma que se mantendrán durante buena parte de la semana, siendo a partir del jueves cuando apreciemos una bajada generalizada y las temperaturas volverán a situarse en valores propios de finales del mes de junio.

Desde 1940 el periodo estival se ha alargado más de un 30%

Diez comunidades autónomas en alerta

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Madrid se encuentran en alerta naranja por riesgo de calor intenso, mientras que Castilla y León, Murcia. Comunidad Valenciana y La Rioja en aviso amarillo, esta última por tormentas fuertes. Canarias queda por el momento al margen de un ascenso térmico tan marcado, pero allí subirán los termómetros desde principios de la próxima semana.

Máximas que superan los 43 grados

Aemet advierte que en puntos del interior de la provincia de Huelva se pueden superar los 43 grados, mientras que en Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla y Badajoz se prevé llegar a los 42º; a los 40º en Ciudad Real, Toledo y Cáceres; y a los 39º en Zaragoza, Lleida, Madrid, Valencia y Granada.

Los veranos están sujetos cada vez más a episodios de calor extremo

A causa del cambio climático, los veranos están cada vez más sujetos a episodios de calor extremo. La Organización Mundial de la Salud, estima que entre el año 2000 y el 2016, el número de personas expuestas a estas olas de calor aumentó en 125 millones.

En el litoral sureste y en Galicia predominarán los vientos del norte y del nordeste y del este en el Cantábrico. En el Ampurdán soplarátramontana con intervalos fuertes y los alisios llegarán a Canarias, mientras en el resto predominarán los vientos flojos con predominio del nordeste

La zona más afectada será el cuadrante suroeste y el centro peninsular que, durante todo el episodio, tendrán máximas de más de 38ºC y que sobrepasarán los 40 a 42ºC en el valle del Guadalquivir y del Guadiana. Las mínimas serán tropicales en amplias zonas. Sin embargo, la Aemet espera que las altas temperaturas se extenderán al resto de la Península y Baleares pero de forma más moderada.