Primer caso de una embarazada afectada por el virus Zika en España

Una mujer embarazada de entre trece y catorce semanas, que ha viajado recientemente a Colombia, ha sido diagnosticada con el virus Zika, según informa el departamento de Salud de la Generalitat. Esta mujer es la primera embarazada afectada por el virus Zika en España y se suma a otro caso que también ha sido confirmado este jueves en Cataluña. En total, ascienden a seis, cuatro hombres y dos mujeres, los infectados por el virus en Cataluña, todos ellos después de viajar a países en alerta epidemiológica.

La mujer embarazada no ha ingresado en ningún hospital y sigue en su domicilio el "tratamiento habitual" que le marca su ginecólogo, según ha asegurado en rueda de prensa el secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, Joan Guix. Guix ha subrayado que la probabilidad de que ella o su hijo puedan sufrir algún un problema es "muy baja". El secretario de Salud Pública ha asegurado que vigilarán la evolución de la mujer, de 41 años, ya que, según los especialistas, no es hasta la semana 15 cuando las ecografías "son demostrativas" y se puede detectar si "los patrones de desarrollo" del feto son normales.

Aunque no se descarta de la existencia de más casos declarados de Zika en Cataluña, Salud ha reiterado que esta infección no supone un riesgo para la salud pública de la población catalana porque actualmente "no hay transmisión del virus" en Cataluña ni tampoco es previsible que suceda en las próximas semanas. La Secretaría de Salud Pública, junto a sociedades científicas y centros asistenciales, está ultimando un protocolo específico para mujeres embarazadas, que se complementará con el de detección y actuación ante posibles nuevos casos.

Las mujeres embarazadas durante la gestación que han estado en países con epidemia declarada del virus son el colectivo con consecuencias más graves del Zika, debido a que existe el riesgo de malformaciones encefálicas en los bebés. La Conselleria de Salud y el Ministerio de Sanidad están trabajando de forma "conjunta y coordinada" en el análisis y evolución que está experimentando esta infección.